Более 300 миллионов рублей потратят на реабилитационное оборудование в Тюменской области до конца года

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Более 300 млн рублей потратят на оснащение медучреждений Тюменской области реабилитационным оборудованием до конца 2022 года.

В регионе реализуется федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", сообщает информационный центр областного правительства.

3 лечебно-реабилитационных центра и 2 отделения в учреждениях первичного звена получили финансирование.

Главный врач Областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Людмила Барсукова сообщила, что учреждение пополнится 78 единицами оборудования, 45 из них уже поступило. "Мы полностью оснащаемся оборудованием для кинезио- и механотерапии, осваиваем новое логопедическое пособие для развития и восстановления речи. Большое удобство для пациентов и помощь для персонала – функциональные кровати, которые имеют четыре положения", - отметила она.

На видео — пациент, прошедший курс реабилитации на новом экзоскелете. В течение 10 дней он заново осваивал шаги на месте, движение по залу, спуск по лестнице, восполняя утраченные функции.