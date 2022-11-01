Жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Тюмень, побывали на выступлении ансамбля "Донбасс"

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52 жителя Донбасса, размещенных в Тюмени в пунктах временного проживания, побывали на концерте ансамбля песни и танца "Донбасс". Билеты на концерт были приобретены для них при поддержке департамента культуры Тюменской области, Тюменской филармонии, ДК "Нефтяник" и Тюменской областной думы.

В наш регионе, сообщает пресс-служба областной думы, с февраля по октябрь 2022 года приехали более 1600 вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей. Сейчас в трех пунктах временного размещения – в гостиницах "Колос", "Вояж" и "Березка" – проживают более 200 человек.

Одной из тех, кто побывал на концерте ансамбля песни и танца "Донбасс", стала Наталья Чабанюк, которая приехала в Тюмень в конце февраля, здесь она нашла работу, дочь ходит в школу.

"Жизнь наладилась, - рассказала она. - Самое главное, мы чувствуем себя в безопасности. Увидеть и услышать своих земляков на тюменской сцене – об этом я могла только мечтать. Хорошо знаю творчество коллектива, в Донецке не раз была на его выступлениях. Признаюсь, часть концерта я проплакала, настолько сильные эмоции вызывают любимые песни, исполненные с душой и от сердца. Со мной была моя 13-летняя дочь, она тоже под впечатлением от "Донбасса".

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" – визитная карточка Донецкой Народной Республики. В 2022 году коллективу исполняется 85 лет, в ознаменование этого события "Донбасс" проводит юбилейный гастрольный тур по городам России, для которого была подготовлена специальная праздничная программа. В нее вошли лучшие хореографические и вокальные номера ансамбля. Гастроли в Тюмени прошли с большим успехом.