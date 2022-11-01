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В Тюмени разрабатывают новые имплантаты для лечения пациентов с костной патологией

Общество, 18:06 01 ноября 2022

www.tyumsmu.ru

Ученые Тюменского медицинского университета создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием для лечения пациентов с костной патологией.

Одной из наиболее тяжелых и распространенных является остеопороз, сообщается на сайте университета. Это системное заболевание, которое поражает все кости скелета, делая их хрупкими.

На текущий момент, по словам директора, ведущего научного сотрудника Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ Александра Маркова, лица пожилого и старческого возраста демонстрируют высокий процент неудовлетворительных результатов оперативного лечения при использовании металлоконструкций, в дальнейшем приводящий к инвалидности и летальному исходу.

"Одной из причин развития этой проблемы является повышенное разрушение костной ткани вокруг установленной металлоконструкции, - пояснил он. - Для решения данной проблемы необходимо повысить остеоинтегративные свойства поверхности титановых металлоконструкций и имплантатов (способность имплантата срастаться с костной тканью)".

Тюменские разработки, по словам Александра Маркова, позволяют создать качественно новые биосовместимые металлоконструкции, которые могут стать "металлоконструкциями выбора" для лечения пациентов с костной патологией на фоне остеопороза.

В исследовании принимают участие научные сотрудники Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ, Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН города Оренбурга, Тюменского индустриального университета.

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# имплант , медуниверситет , ученые

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