В селе Борки Тюменского района установлен карантин по бешенству животных

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

В селе Борки Тюменского района установили карантин по бешенству животных с 1 ноября. В населенном пункте запрещаются все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, в частности, проведение ярмарок, выставок.

Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Также запрещается вывоз восприимчивых к заболеванию животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты станции по борьбе с болезнями животных проводят вакцинацию против бешенства на территории СО "Яровское" и СНТ "Русь" по Тобольскому тракту в Тюменской области. ⁣Мероприятия объявлены в связи с тем, что на один из дачных участков зашла лисица, она контактировала с собакой. Ежегодная профилактическая вакцинация животных - это единственный способ защиты от бешенства