Судебных приставов Тюменской области отметили наградами различного уровня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области были отмечены наградами различного уровня в профессиональный праздник 1 ноября. В этом году российскому ведомству исполняется 25 лет.

Как сказал руководитель службы, главный судебный пристав Тюменской области Кабдула Хайдаров, для этого ведомства ноябрь имеет особое значение, пишет администрация Тюмени. Так, 20 ноября 1864 года императором Александром II в результате проведения судебной реформы создан институт судебных приставов, 24 ноября 1917 года декретом Совета народных комиссаров его упразднили, а 6 ноября 1997 года служба судебных приставов была создана вновь.

"Без вас трудно представить соблюдение принципа обязательности исполнения решений суда, – обратился к собравшимся глава города Руслан Кухарук. – Вы занимаете серьезную нишу в органах власти, которая обеспечивает законность и соблюдение прав граждан России: неотвратимость наказания либо обязательность исполнения решения суда будет обеспечена".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня судебного пристава почетную грамоту главы Тюмени вручили Ольге Гилевой, начальнице отделения-старшему судебному приставу отделения судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по Тюмени и Тюменскому району.

Благодарность администрации за достижение положительных результатов в труде и в связи с празднованием профессионального праздника получили заместитель начальника отделения-заместитель старшего судебного пристава районного отделения судебных приставов Калининского административного округа г. Тюмени Любовь Дульярова. Также благодарность вручили судебному приставу Радику Саитову, Диане Салиховой и Оксане Зыряновой.