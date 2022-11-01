Для восстановления Крымского моста изготовлено более 1 тыс. 200 тонн металлоконструкций

| Фото: Росавтодор | Фото: Росавтодор

Для восстановления Крымского моста российскими заводами изготовлено более 1 тыс. 200 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлены на производственную базу. Поставка остального груза ожидается к 3 ноября, сообщает Росавтодор.

С целью параллельной организации работ по монтажу пролетов сооружены четыре стапельные площадки. На трех из них уже началась укрупнительная сборка пролетных строений.

Для укрепления четырех пролетов понадобится более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 км сварочных швов. Собранные пролетные строения, согласно разработанной технологии, со стапельных площадок доставляются к месту дальнейшей надвижки, к которой строители приступят в начале ноября.

Металлоконструкции изготовлены тремя российскими заводами с опережением графика. Восстановительные работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно. Сейчас в работах задействовано 410 человек и 40 единиц техники в том числе два плавучих крана.