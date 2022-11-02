Тюменцы могут выбрать тему для пяти новых арт-объектов на набережной Туры

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Тему новых пяти арт-объектов на набережной могут выбрать тюменцы до 10 ноября. Готовые работы в одной тематике создадут художники из Тюмени, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в начале декабря, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

"Объекты создадут праздничное настроение и украсят набережную возле мультицентра. Мы хотим вместе с горожанами выбрать общую для всех работ тему. Для этого жителям надо поделиться, с чем у них ассоциируется зима", — рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Предложения принимаются через онлайн-форму. 15 ноября буду анонсированы тема и список художников. Серия арт-объектов станет зимним спецпроектом "Морфологии улиц".