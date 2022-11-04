Отборочный чемпионат по решению кейсов стартует в Тобольске 5 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочный чемпионат регионального проекта по решению кейсов "Tyumen Case School – 2022" пройдет 5 ноября в Тобольске. Об этом сообщает комитет по делам молодежи департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска на своей странице в соцсетях.

Участниками события могут стать студенты и магистранты вузов и ссузов Тюменской области в возрасте до 25 лет включительно. Для этого нужно собрать свою команду из пяти человек и зарегистрироваться.

Отборочные туры уже прошли в Ялуторовске, Голышмановском городском округе. На очереди Тобольск 5 ноября, Ишим - 12 ноября и Заводоуковск – 19 ноября. Областной финал "Tyumen Case School – 2022" состоится 3 декабря в Тюмени.

С помощью проекта организаторы рассчитывают решить проблему трудоустройства студентов и сформировать сильный молодежный кадровый резерв региона. А также помочь в формировании профессиональных навыков и надпрофессиональных компетенций, способствующих повышению конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам финала, получит специальный приз чемпионата. Лучшие участники смогут пройти практику или стажировку в компаниях-партнерах мероприятия. Подробности в положении.