В Тюмени работают десять социальных гостиных для семей мобилизованных

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До десяти увеличилось в Тюмени количество социальных гостиных для семей военнослужащих и мобилизованных. Она открыты в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы молодежной политики, сообщает администрация города.

Получить консультации психологов, юристов и специалистов по социальной работе можно в детско-юношеских центрах "Авангард", "Пламя", "Вероника", "Кижеватова" и "Фортуна", в центрах развития творчества детей и юношества "Бригантина", "Контакт" и "Грант". Также помощь окажут в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова". График работы - с понедельника по пятницу с 9 до 21 часа.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В ноябре социальные гостиные проводят мастер-классы, концерты, игротеки, психологические сказки и многое другое. Чтобы стать их участником, необходимо предварительно подать заявку за день до даты проведения. Подробная программа - по ссылке.

Напомним, ранее социальная гостиная открылась в региональном центре "Семья". Здесь можно получить консультации психологов, юристов и специалистов по социальной работе.