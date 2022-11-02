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В Тюмени работают десять социальных гостиных для семей мобилизованных

Общество, 13:41 02 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До десяти увеличилось в Тюмени количество социальных гостиных для семей военнослужащих и мобилизованных. Она открыты в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы молодежной политики, сообщает администрация города.

Получить консультации психологов, юристов и специалистов по социальной работе можно в детско-юношеских центрах "Авангард", "Пламя", "Вероника", "Кижеватова" и "Фортуна", в центрах развития творчества детей и юношества "Бригантина", "Контакт" и "Грант". Также помощь окажут в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова". График работы - с понедельника по пятницу с 9 до 21 часа.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В ноябре социальные гостиные проводят мастер-классы, концерты, игротеки, психологические сказки и многое другое. Чтобы стать их участником, необходимо предварительно подать заявку за день до даты проведения. Подробная программа - по ссылке.

Напомним, ранее социальная гостиная открылась в региональном центре "Семья". Здесь можно получить консультации психологов, юристов и специалистов по социальной работе.

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# военнослужащие , льготы , социальная поддержка

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