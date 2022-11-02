  • 2 ноября 20222.11.2022среда
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Склоны лога реки Тюменки очистят от мусора

Общество, 13:08 02 ноября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Большой участок лога реки Тюменки, протянувшейся между улицами Чехова и Железнодорожной в Тюмени, приведут в порядок к третьей декаде декабря, сообщает администрация города.

Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук 1 ноября лично побывал на месте, убедился в том, что подрядчик качественно организовал работы. 15 рабочих собирали в мешки мусор, вытягивать его наверх помогал погрузчик. Подрядная организация располагает всей необходимой техникой: экскаватором, самосвалами.

Отметим, ранее подрядная организация службы заказчика по благоустройству Калининского округа ликвидировала несанкционированную свалку в районе улицы Анатолия Секисова (в районе Плехановой).

﻿

Олег Савчук напомнил, что конкурсные процедуры провели в 2022 году, а 28 октября заключили муниципальный контракт.

"Всего в рамках контракта предстоит вывезти 5 тысяч 600 куб. метров мусора. Только с Плехановой "экспортировали" 1 тысячу 700 куб. метров. А лог с 28 октября освободили уже от 900 кубометров строительного и бытового мусора. В ликвидации этой свалки есть сложности, технике непросто добраться до объекта, поэтому были организованы подъездные пути. Часть мусора приходится поднимать вручную", — сказал Олег Савчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка мусора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 02.11.2022Фуд-фото, абстракция, бионика: конкурс креативной фотографии проведут в Тюмени
13:41 02.11.2022В Тюмени работают десять социальных гостиных для семей мобилизованных
13:30 02.11.2022Тюменцы могут выбрать тему для пяти новых арт-объектов на набережной Туры
13:08 02.11.2022Склоны лога реки Тюменки очистят от мусора