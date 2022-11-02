Склоны лога реки Тюменки очистят от мусора

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Большой участок лога реки Тюменки, протянувшейся между улицами Чехова и Железнодорожной в Тюмени, приведут в порядок к третьей декаде декабря, сообщает администрация города.

Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук 1 ноября лично побывал на месте, убедился в том, что подрядчик качественно организовал работы. 15 рабочих собирали в мешки мусор, вытягивать его наверх помогал погрузчик. Подрядная организация располагает всей необходимой техникой: экскаватором, самосвалами.

Отметим, ранее подрядная организация службы заказчика по благоустройству Калининского округа ликвидировала несанкционированную свалку в районе улицы Анатолия Секисова (в районе Плехановой).

Олег Савчук напомнил, что конкурсные процедуры провели в 2022 году, а 28 октября заключили муниципальный контракт.

"Всего в рамках контракта предстоит вывезти 5 тысяч 600 куб. метров мусора. Только с Плехановой "экспортировали" 1 тысячу 700 куб. метров. А лог с 28 октября освободили уже от 900 кубометров строительного и бытового мусора. В ликвидации этой свалки есть сложности, технике непросто добраться до объекта, поэтому были организованы подъездные пути. Часть мусора приходится поднимать вручную", — сказал Олег Савчук.