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Гуманитарную помощь собрали мобилизованным тюменцам жители Сладковского района

Общество, 17:05 02 ноября 2022

глава Сладковского района Александр Иванов в своем Telegram-канале | Фото: глава Сладковского района Александр Иванов в своем Telegram-канале

Продукты питания длительного хранения, средства гигиены и теплые вещи собрали мобилизованным тюменцам жители Сладковского района. На благотворительный счет, открытый центром социального обслуживания "Виктория", поступило 127 тыс. руб.

На эти средства планируется приобрести необходимые вещи по заявкам мобилизованных, рассказал глава района Александр Иванов в своем Telegram-канале.

Также сладковчанам, находящимся на учебных сборах в Тюмени, привезут вещи и продукты питания. Доставка планируется сначала в пункт сбора помощи в Тюмень 3 ноября, затем на место проведения сборов.

"На заседании оперативного штаба обсудили вопросы оказания поддержки мобилизованных сладковчан и членов их семей. Огромное спасибо за помощь и заботу всем неравнодушным людям, откликнувшимся на призыв к сбору гуманитарной помощи для защитников Отечества", - поблагодарил земляков Александр Иванов.

глава Сладковского района Александр Иванов в своем Telegram-канале | Фото: глава Сладковского района Александр Иванов в своем Telegram-канале

Отметим, что пункты сбора в Сладковском районе работают в сельских библиотеках и центре социального обслуживания "Виктория".

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# гуманитарная помощь , мобилизация

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