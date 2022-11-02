Семь городов претендуют на звание молодежной столицы России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владивосток, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск прошли в финал конкурса "Молодежная столица России". Какой из городов получит этот титул, станет известно по итогам народного онлайн-голосования, сообщает Росмолодежь.

Народное голосование по выбору молодежной столицы России на 2023 год стартует в ноябре, город-победитель объявят в декабре.

"Молодежная столица России" — титул, присуждаемый Росмолодежью российскому городу на один год. Он получает арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, методическую и экспертную поддержка от Росмолодежи для реализации заявленных проектов, информационную поддержку и продвижение города в течение 2023 года.