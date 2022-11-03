Искусству составления генеалогического древа научат в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О том, как составить генеалогическое древо и с чего начать изучение своих корней, которые зачастую многонациональнцы, расскажут представители мультицентра "Контора пароходства" в День народного единства, 4 ноября. По этому случаю они подготовили карточки, которые разместят во ВКонтакте.

"В День народного единства команда "Конторы" решила уделить время изучению корней. Мы живем в многонациональной стране, и у каждого из нас интересная история. С чего начать исследование своей семьи, рассказала краевед-любитель и автор проекта "Музей тюменских историй" Оксана Усманова. Мы пообщались с ней и опубликовали в соцсетях мультицентра тезисы, как составить генеалогическое древо, лучше узнать себя и свою семью", — уточнили в пресс-службе "Конторы пароходства".

Эксперт привела источники, где искать информацию при изучении своей родословной, рассказала, как пользоваться архивами, какие документы могут пригодиться. Карточки с этой информацией опубликуют в сообществе "Конторы пароходства" во ВКонтакте в день праздника.

Инна Пахомова