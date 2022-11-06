Лучшие номера участников фестиваля "Димитриевская суббота" представили на гала-концерте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие номера международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" представили на гала-концерте во дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 5 ноября. В этом году событие состоялось в 28-й раз, за два дня конкурсной программы в нем приняли участие 230 исполнителей из десятка регионов России, а также иностранные студенты российских вузов из Ирана, Вьетнама, Китая и Лаосской народно-демократической республики.

"Мероприятие, на котором мы с вами присутствуем, особенное. После того, как в нашей стране не стало пионерской и комсомольской организации, первым центром молодежной политики в нашем регионе стал центр "Аванпост", а первым мероприятием - "Димитриевская суббота". Я бы хотел сказать спасибо Александру Перову, Артуру Ольховскому и многим другим людям, которые взяли в свое время свечу патриотического движения и которые понимали, что без патриотизма нации и государства быть не может", — отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Военно-патриотические песни конкурсанты представили в восьми номинациях: "Исполнители песен 14–17 лет", "Исполнители песен 18–35 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 14–17 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 18–35 лет", "Авторы-исполнители", "Лучший видеоклип на авторскую песню", "Вокальные группы 14–17 лет", "Вокальные группы 18–35 лет".

О том, как определялись победители и лауреаты конкурса, ИА "Тюменская линия" рассказала председатель жюри конкурса "Димитриевская суббота", доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион.

"Сегодня на гала-концерте выступают лучшие ребята. Честно говоря, вокалисты поразили своим уровнем подготовки. Критериев оценки было много, я в первую очередь обращала внимание на вокальную технику, на чистоту интонации, ритмическую четкость, подбор вокального репертуара, насколько песня соответствует тематике и насколько этот выход на сцену можно назвать культурным событием", - сказала она.

Впервые фестиваль прошел в 1995 году в городе Тобольске, в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его название восходит к историческому событию — Куликовской битве 1380 года. По православной традиции на братских могилах была отслужена панихида и построены церкви в честь Святой Троицы, Рождества Богородицы и Николая Угодника. По совету и с благословения Сергия Радонежского князь Дмитрий Донской установил: совершать ежегодно поминовение погибших воинов в первую субботу после 26 октября. Этот день именуется Димитриевской субботой.

Вера Коршунова