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Тюменская ОКБ №1 в десятке лучших больниц России

Общество, 15:02 05 ноября 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В десятку лучших государственных больниц по итогам всероссийской премии ПроДокторов-2022 вошла Тюменская ОКБ №1.

Высокую оценку получили оба стационара — хирургический и терапевтический. Победителей определили по количеству отзывов, которые оставляли пациенты.

Народное признание получили и врачи. В номинации "Офтальмологи" первое место занял Григорий Симоненко, заведующий офтальмологическим отделением.

Первым среди урологов признан детский уролог-андролог Алексей Лутков. В тройке лучших травматологов серебро у Рашида Сагитова, травматолога-ортопеда.

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# ОКБ №1

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