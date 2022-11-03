Ефрейтор из Тобольска починил линии связи под минометным обстрелом во время СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащего из Тюменской области ефрейтора Владимира Лотова Минобороны РФ отметило за мужество во время спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Подразделение, в состав которого входил Владимир, выполняло задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона. В момент получения боевой задачи со стороны противника начался минометный обстрел, одно из попаданий повредило линии связи.

Оценив обстановку, ефрейтор принял решение устранить повреждения. Несмотря на непрекращающийся обстрел, он оперативно выполнил свою задачу.

Благодаря его грамотным и самоотверженным действиям удалось не допустить потери управления реактивным артиллерийским дивизионом, передать необходимые данные расчетам боевых машин, нанести огневой удар по местам расположения противника.

"Гордимся нашими ребятами! Владимир Лотов - выпускник ДЮСШ 1, тренировавшийся в отделении спортивной борьбы - грэпплинг под руководством тренера Рената Бухарина. Мы вместе!", - написал Максим Афанасьев.