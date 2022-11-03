Историями участников Великой Отечественной войны поделятся жители Тобольска

| Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте

Сведения об участниках Великой Отечественной войны собирают в Тобольске для электронной книги памяти. Эта информация войдет в единую базу общероссийского портала "Малая Родина. Книга Памяти", которая будет готова к 80-летнему юбилею Победы.

Для электронной книги памяти собирают истории людей, которые уходили на фронт именно из Тобольска. Если человек переехал в город после окончания войны, то сведения о нем войдут в книгу памяти того населенного пункта, откуда он был призван, уточняют в Центре реализации молодежных и профилактических программ Тобольска.

Чтобы включить сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, в электронную книгу памяти, необходимо уточнить, каким военкоматом он был призван, обратиться в один из филиалов библиотек Тобольска, где специалисты внесут информацию о человеке в таблицу и сделают ксерокопии документов. Также необходимо самостоятельно отправить сведения по ссылке.