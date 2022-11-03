  • 3 ноября 20223.11.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Историями участников Великой Отечественной войны поделятся жители Тобольска

Общество, 14:58 03 ноября 2022

группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте

Сведения об участниках Великой Отечественной войны собирают в Тобольске для электронной книги памяти. Эта информация войдет в единую базу общероссийского портала "Малая Родина. Книга Памяти", которая будет готова к 80-летнему юбилею Победы.

Для электронной книги памяти собирают истории людей, которые уходили на фронт именно из Тобольска. Если человек переехал в город после окончания войны, то сведения о нем войдут в книгу памяти того населенного пункта, откуда он был призван, уточняют в Центре реализации молодежных и профилактических программ Тобольска.

Чтобы включить сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, в электронную книгу памяти, необходимо уточнить, каким военкоматом он был призван, обратиться в один из филиалов библиотек Тобольска, где специалисты внесут информацию о человеке в таблицу и сделают ксерокопии документов. Также необходимо самостоятельно отправить сведения по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 03.11.2022Историями участников Великой Отечественной войны поделятся жители Тобольска
14:47 03.11.2022Антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ проходит в Тюмени
14:14 03.11.2022Искусству составления генеалогического древа научат в "Конторе пароходства"
13:52 03.11.2022Виртуальный концерт по произведению Алексея Толстого увидят тюменцы