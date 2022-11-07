Как завоевать доверие работодателя, расскажут тюменцам на вебинаре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный вебинар "Поиск работы изнутри: как нас видят работодатели и что с этим делать" пройдет в Тюмени 8 ноября.

Спикером мероприятия станет профессиональный эксперт рынка труда, руководитель проектов Уральского представительства HeadHunter Ольга Гибадуллина, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Слушатели узнают о том, как работодатель ищет себе сотрудников, на что обращать внимание при отклике на вакансию, через какие этапы проходит просмотренное резюме и что делать, если нет ответа на отклик. Спикер также расскажет, как завоевать доверие работодателя.

Регистрация на вебинар проходит по ссылке. Начало в 14 часов.