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Дополнительный вход на железнодорожный вокзал Тюмени оборудовали после жалоб на очереди

Общество, 17:13 03 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После ввода в эксплуатацию крытого надземного перехода к платформам на тюменском железнодорожном вокзале на входе в здание стали происходить массовые скопления людей. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.

Во время проверки состоялась встреча с заместителем начальника Свердловской железной дороги и начальником вокзала. В результате установили дополнительное досмотровое оборудование и организовали еще один вход.

С помощью системы громкоговорящей связи пассажиров информируют о расположении входов в здание вокзала и выходов на платформу. Кроме того, прорабатывается вопрос об оборудовании еще одного входа.

Напомним, что новый пешеходный переход открыли 20 октября. Он связывает здание с первой, второй и третьей пассажирскими платформами, сходы к путям дублируются лифтом. На объекте установили теплый пол и оборудование для маломобильных групп населения.

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# железнодорожный вокзал , транспортная прокуратура

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