Тюменские школьники могут попасть в Артек за достижения в учебе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Попасть на завершающие смены 2022 года в международный детский центр "Артек" могут школьники от 11 до 17 лет за достижения в учебе, творчестве и спорте. До 7 ноября открыт прием заявок на смену "Артек — время действовать!", которая состоится с 5 по 25 декабря, до 25 ноября — на смену "Новогодняя сказка Артека", которая пройдет с 29 декабря по 18 января.

Поучаствовать в отборе могут ученики 5–11 классов. Для этого нужно заполнить форму на сайте и предоставить портфолио дипломов, грамот, сертификатов и прочих документов за три календарных года. Подробности о подаче заявки по ссылке.

"При прохождении конкурсного отбора на региональную квоту путевка предоставляется бесплатно, проезд и сопровождение группы осуществляется за счет родительских средств", — уточняют в пресс-службе дворца творчества и спорта "Пионер".