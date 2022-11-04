Медсестра из Тобольска представила регион на всероссийском конкурсе профмастерства

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Участковая медицинская сестра из Тобольска Адиля Шугурова заняла 11 место во всероссийском конкурсе профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения". В финале она представляла Тюменскую область и прошла в заключительный этап состязания, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

В первом этапе финала участникам предстояло выполнить практические задания. В их числе, забор крови на манекене из вены, сердечно-легочная реанимация, внутримышечная инъекция, наложение повязки на рваную рану голени. Конкурсанты набирали баллы, отвечая на вопросы судей, которые оценивали их навыки и знания по чек-листу.

Второй этап был представлен симуляционной задачей. Адиля Шугурова отвечала на вопросы судей о профилактике пролежней. В заключение конкурса участницы прошли тестирование, состоящее из 120 вопросов, на каждый из ответов отводилась одна минута.

"Для меня было большой честью представлять Тюменскую область на конкурсе. Я получила бесценный опыт общения с коллегами из разных уголков России и познакомилась с работой лучших медицинских учреждений Москвы", - поделилась впечатлениями Адиля Шугурова.