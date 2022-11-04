На улицах Полевой и Мельникайте в Тюмени изменили названия остановок

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Изменились наименования трех остановок, расположенных на улицах Мельникайте и Полевой в Тюмени, сообщает городская админстрация.

Автобусные остановки "Мемориал им. генерала Карбышева" (адреса привязки: ул. Полевая, 27 и ул. Полевая, 14) теперь называются "Мемориал генералу Карбышеву".

На улице Мельникайте в направлении Широтной (адрес привязки: ул. Мельникайте, 116) остановка сменила наименование с "Центра бытовых услуг" на "ул. 30 лет Победы".

Решения приняты в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города, утвержденным приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта от 31 октября 2022 года.