На улицах Полевой и Мельникайте в Тюмени изменили названия остановок
Изменились наименования трех остановок, расположенных на улицах Мельникайте и Полевой в Тюмени, сообщает городская админстрация.
Автобусные остановки "Мемориал им. генерала Карбышева" (адреса привязки: ул. Полевая, 27 и ул. Полевая, 14) теперь называются "Мемориал генералу Карбышеву".
На улице Мельникайте в направлении Широтной (адрес привязки: ул. Мельникайте, 116) остановка сменила наименование с "Центра бытовых услуг" на "ул. 30 лет Победы".
Решения приняты в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города, утвержденным приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта от 31 октября 2022 года.