  • 4 ноября 20224.11.2022пятница
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Что делать двойникам должников, рассказали тюменцам судебные приставы

Общество, 17:39 04 ноября 2022

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Действующее в стране законодательство позволяет исключить ошибочную идентификацию должников и ситуации, когда двойника случайно привлекают к ответственности из-за недобросовестного тезки. Об этом рассказали специалисты УФССП России по Тюменской области, пишет "Тюменская область сегодня".

Согласно изменениям в процессуальном законодательстве и Федеральном законе "Об исполнительном производстве" в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Судебные органы моугт запросить данные ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника исключены.

Также закреплена возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

В случае ошибочной идентификации должника, гражданину нужно предоставить в службу судебных приставов оригиналы и копии документов для идентификации. Судебный пристав внесет соответствующие данные двойника в информационную базу ФССП, после этого все ограничения снимутся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 04.11.2022Отборочный чемпионат по решению кейсов стартует в Тобольске 5 ноября
18:00 04.11.20225 ноября - события дня
17:41 04.11.2022О культуре малочисленных народов тюменцам рассказывают на экскурсии "Дым, мороз и горячее сердце"
17:39 04.11.2022Что делать двойникам должников, рассказали тюменцам судебные приставы