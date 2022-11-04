Что делать двойникам должников, рассказали тюменцам судебные приставы

| Фото: управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Действующее в стране законодательство позволяет исключить ошибочную идентификацию должников и ситуации, когда двойника случайно привлекают к ответственности из-за недобросовестного тезки. Об этом рассказали специалисты УФССП России по Тюменской области, пишет "Тюменская область сегодня".

Согласно изменениям в процессуальном законодательстве и Федеральном законе "Об исполнительном производстве" в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Судебные органы моугт запросить данные ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника исключены.

Также закреплена возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

В случае ошибочной идентификации должника, гражданину нужно предоставить в службу судебных приставов оригиналы и копии документов для идентификации. Судебный пристав внесет соответствующие данные двойника в информационную базу ФССП, после этого все ограничения снимутся.