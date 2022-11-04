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Проектирование пешеходного тоннеля с выходом на набережную в Тюмени начнется в 2023 году

Общество, 16:37 04 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млрд 100 млн 736 тысяч рублей направят на проектирование и строительство дорог в Тюмени в 2023 году, пишет "Вслух.ру".

Так, запланировано строительство дорог на Газовиков, в жилой застройке в районе Муравленко, в Казарово на улицах Земляничной, Яблоневой, Петра Бабичева, в Березняках на улицах Чимеевской, Стрежевой, Каскаринской, на улице Зимней в Велижанском жилом районе. Продолжится строительство улицы Тимофея Кармацкого от Алебашевской до Мельникайте вдоль Туры.

Также в планах строительство дороги на Калинина в границах улиц Губернской - Закалужской - Московского тракта, в Ново-Патрушево на улицах К. Посьета и Никитина от Посьета до Монтажников. Продолжится взведение транспортной развязки на улицах Мельникайте – Дружбы.

Также специалдисты продолжат работу на проектом моста через Туру с путепроводом через ул. Щербакова, 2-ю Луговую - до улицы Коммунистической, а также подземного пешеходного тоннеля через улицу Первомайскую - Осипенко с выходом на набережную. Будет запроектировано строительство улиц Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной, Брестской - от Белинского до Аккумуляторной.

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# строительство дорог

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