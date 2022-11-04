В Тюменском районе назвали победителей конкурса "К истокам народной культуры"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Евангелина Черноскутова из Винзилинского муниципального образования, Ангелина Абделлина из Ембаевского муниципального образования и Екатерина Борисова из п. Боровский стали победителями конкура "К истокам народной культуры" в Тюменском районе.

Мероприятие объединило 16 команд из разных муниципальных образований. В 2022 году конкурс посвятили Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, сообщает районная администрация.

Проект стартовал 1 сентября. За два месяца командам предстояло изучить один из народов, узнать про его традиции и обряды, научиться готовить национальное блюдо, почувствовать уникальность и самобытность разных культур.

Участие в мероприятии приняли как дети, таки взрослые жители района. Жюри оценило артистичность и сценическое мастерство, оригинальность замысла и талантливое воплощение.