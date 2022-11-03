Конкурс "Димитриевская суббота" торжественно открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота" открыли в ДТиС "Пионер" в Тюмени 3 ноября. Концерты приурочили ко Дню народного единства.

Церемонию открыли танцевальные коллективы "Юность Сибири" и "Проспект" хореографической композицией, посвященной воинам-сибирякам, вставшим на защиту страны во все времена.

"Тюменская область свято чтит подвиги наших героев, сибиряков, которые отдали самое ценное, что у них было – свою жизнь. Мы гордимся тем, что уже на протяжении 28 лет этот фестиваль является примером и ярким символом и, пожалуй, единственным брендовым мероприятием на территории страны. Это событие сопровождается большим количеством участников. Более 14 тысяч человек прошли через него. За этим мероприятием стоит много людей. Все больше и больше участников впитывают нравственные ценности, несут в себе гражданско-патриотическую составляющую", – сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Член жюри, настоятель храма в честь святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца, иерей Евгений Сбитнев считает, что память должна передаваться не только через историю, слова, но и с помощью песни, молитвы и народного искусства.

"Многие исследователи русского народного пения говорят, что песня отражает состояние народа. Через неё можно узнать, в каком духовном состоянии находится тот или иной народ. Учитывая, что фестиваль охватывает такую большую территорию и длится почти 30 лет, можно с уверенностью сказать, что русский народ помнит о своих корнях, вере", – сказал он.

Сразу после открытия стартовала конкурсная программа. Первыми на сцену вышли исполнители от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Отметим, в 2022 году фестиваль вновь проходит в онлайн-формате. На него зарегистрировано более 230 человек из 13 регионов России, в том числе из Донецкой народной республики. Участие примут и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах: из Вьетнама, Китая, Ирака и Лаосской народно-демократической республики.

Посетить программу фестиваля все желающие могут бесплатно. Конкурсанты будут выступать в ДТиС "Пионер" 4 ноября с 10 до 20 часов. Второй день откроют выступления номинаций "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 18-35 лет". В 17 часов 20 минут стартуют конкурсные испытания для авторов-исполнителей.

5 ноября в 17 часов состоится гала-концерт дипломантов и лауреатов. Для его посещения необходима регистрация. В этот же день пройдут возложения цветов и гирлянд мемориалов, мероприятия с семьями погибших военнослужащих.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова