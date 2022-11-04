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Тюменские диетологи назвали список самых полезных каш

Общество, 10:48 04 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гречневую, овсяную и перловую каши тюменские медики назвали самыми полезными для здоровья.

По мнению врача-диетолога тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра Анны Верхоланцевой, крупы из цельного зерна являются источником растительных белков и углеводов, богаты клетчаткой, содержат железо, медь, цинк, витамины группы В, РР.

Так, греча содержит витамины РР, А, Е, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, витамины группы В. Овсянка повышает иммунитет и нормализует обмен веществ, улучшает состояние кожи и волос, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет пищеварение. А содержащийся в перловке лизин участвует в выработке коллагена и оказывает противовирусное действие

В то же время, врачи подчеркивают, что важно не только "сидеть на кашах", питаться в целом нужно сбалансировано, пишет "Тюменская область сегодня".

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# диетолог , здоровое питание

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