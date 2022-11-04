Тюменцы и пермяки станцевали "Коми-пермяцкий алфавит" на фестивале "Кто ты и откуда?"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Коми-пермяцкий алфавит" показала театральная компания "немхат" из Перми на фестивале "Кто ты и откуда?". Мероприятие прошло в МТЦ "Космос" в Тюмени в День народного единства.

На сцену вышли 35 танцоров в белых футболках с изображением одной из букв коми-пермяцкого алфавита. По ходу танца зрители узнавали для себя некоторые слова на коми-пермяцком языке.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" драматург и режиссер театральной компании "немхат" Дарина Чиркова, в танцевальном перформансе нет ни одного профессионального танцовщика или актера. Часть ребят привезли из Перми, остальные перформеры – из Тюмени.

"В спектакле участвуют люди разного возраста, с разным танцевальным опытом. Спектакль посвящен коми-пермяцкому алфавиту, который находится на грани исчезновения. Примечательно, что этот алфавит отличается от русского всего тремя буквами. При этом это совершенно другой язык. Мы закладываем в перформанс мысль о том, что можно говорить на разных языках, по-разному двигаться и мыслить, но при этом оставаться людьми ", – рассказала Дарина Чиркова.

В это время в холле "Космоса" желающие посмотрели медиаспектакль "Один день с коми-пермяком", в котором нет актеров. Это инсталляция из видеофрагментов. Спектакль длится более трех часов, для него установили три экрана, присоединиться к просмотру можно было в любой момент. Все материалы, представленные там, собраны коллективом театральной компании "немхат" в экспедиции в Коми-Пермяцком округе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллектив из Перми, объединяющий студентов не творческих специальностей, покажет жителям Тюмени четыре постановки. Также горожане могут стать зрителями акустического камерного спектакля "К реке". Он представляет собой трек-лист из 14 песен на коми-пермяцком языке. Солистка Дарья Калина не только поет, но и играет на гуслях. В это время зрители читают переписку конца 50-х годов про любовь двух коми-пермяков. С расписанием можно ознакомиться на сайте театрального центра "Космос".

Фестиваль "Кто ты и откуда?" продлится в Тюмени до 9 ноября включительно. На нем выступят коллективы из Перми, Казани, Ханты-Мансийска, Ижевска и Салавата. Идея проведения фестиваля возникла у его куратора Александрины Шаклеевой и ее коллеги Юлии Клейман примерно полтора года назад. Им стало интересно собрать коллективы, которые осмысливают национальную культуру через современные практики и формы.

"Поскольку мы театральные критики, то много ездили по России. Мы видели, как возникают целые движения, когда молодые люди начинают осмысливать национальную культуру уже со своей позиции, взгляда на жизнь. Так возникла идея фестиваля и мы подобрали коллективы", – поделилась Александрина Шаклеева.

Сложно советовать к просмотру какой-либо спектакль из программы фестиваля "Кто ты и откуда?", призналась она, но для себя выделила спектакль "Чын татар" казанской театральной площадки MON. Спектакль в 2021 году был номинирован на "Золотую маску".

Инна Пахомова