О культуре малочисленных народов тюменцам рассказывают на экскурсии "Дым, мороз и горячее сердце"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О культуре малочисленных народов рассказывают тюменцам на квест-экскурсии "Дым, мороз и горячее сердце" в историческом парке "Россия — моя история" в День народного единства, 4 ноября.

На экскурсии побывали и дети, и взрослые. Посетителям рассказали селькупскую, удэгейскую и эскимоскую сказки. Юные гости музея остались под впечатлением от анимированных иллюстраций и звукового сопровождения рассказа экскурсовода. По ходу квеста были использованы шаманская маска, бубен, калейдоскоп, показывающий северное сияние, камни и ракушки.

Эту программу проводят в историческом парке не впервые. Принять участие в такой квест-экскурсии горожане могли еще полгода назад. Авторы идеи – сотрудники исторического парка Юлия Шабарова, Дмитрий Родяшин и тюменская художница Роза Халлитулина, которая создавала иллюстрации и анимацию к квесту.

"В центре внимания народы, которые проживают в отдаленных уголках страны. Они сохранили связь с природой, взаимопонимание с внешним миром. Повествование связано со сказками, потому что они много говорят о быте, культуре, традициях. Конечно, мы сначала опасались, что сказки местами жестковаты, тем не менее к нам приходили дети с родителями и им понравилось. Решили снизить возрастное ограничение до 6 лет", – рассказала Юлия Шабарова.

По ее словам, квестом-экскурсией можно вызвать у юных посетителей интерес к культуре и жизни разных народов.

Последняя экскурсия "Дым, мороз и горячее сердце" 4 ноября стартует в 22 часа. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова