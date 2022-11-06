Тюменские волонтеры помогают военнослужащим и их семьям

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 тыс. 200 писем поддержки от жителей Тюменской области уже переданы военнослужащим. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Волонтеры областного штаба #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь военнослужащим и их семьям уже в течение месяца. За это время активисты собрали более 500 кг продуктов питания от земляков и провели 4 встречи с мобилизованными, где выявили потребности их семей.

Кроме того, тюменские добровольцы собирают гуманитарные наборы, проводят очные и телефонные консультации, организовывают проводы бойцов.