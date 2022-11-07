Ишимский и тюменский проекты получат гранты Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: сообщество "Центр Русской культуры г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Центр Русской культуры г.Тюмень" ВКонтакте

Культурно-просветительский проект "Поющие сердца Донбасса" тюменского Центра русской культуры и практический курс "Обращаясь к истокам" Ишимского центра реализации социокультурных программ и проектов "Радость творчества" вошли в число лучших по итогам четвертого спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года.

Тюменский Центр русской культуры стал обладателем гранта в размере 321 тыс. 523 рублей. Начать реализацию проекта "Поющие сердца Донбасса" они планируют уже в декабре 2022 года, завершить – в конце 2023 года.

"Для ребят в возрасте от 10 до 16 лет организуют и проведут цикл тематических творческих мероприятий, состоящих из теоретической части, исполнения творческих номеров и музыкальной викторины. Кроме того, в репертуар творческих коллективов Центра русской культуры добавятся произведения композиторов и поэтов-песенников родившихся на Донбассе. Также планируется создать фильм на основе материала, использованного в тематических мероприятиях", - сообщают инициаторы проекта.

Сумма гранта, который получил Ишимский центр реализации социокультурных программ и проектов "Радость творчества" составляет 497 тыс. 426 рублей. Реализовать проект планируется в первом полугодии 2023 года.

Практический курс "Обращаясь к истокам" направлен на популяризацию культуры и искусства Донбасса. Ишимцы познакомятся с работами писателя и этнографа Владимира Даля, музыканта и писателя Сергея Прокофьева, артиста и режиссера Леонида Быкова. Образы их произведений воплотят в творческих работах, выполненных с помощью печатной графики.

"Дети и взрослые почувствуют значимость вклада Донбасса в Российскую и мировую культуры и свою сопричастность к возрождению и популяризации деятелей, прославивших свою землю. В зависимости от возраста участники обучатся таким техниками, как монотипия и оригинальная графика, гравюра на картоне, линогравюра. Результатом их работы станет тематическая выставка "Вдохновляющая история", - отметили авторы проекта.

Как напомнили в Президентском фонде культурных инициатив, основной тематикой конкурса стали интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое российское культурно-историческое пространство. По итогам независимой оценки облаателями грантов стали 143 проекта из 56 регионов.

Также до 17 ноября продолжается прием заявок на первый в 2023 году конкурс по предоставлению президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2023 году. К списку направлений добавлено направление "Мы вместе".