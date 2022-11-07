Жители Тюменской области смогут увидеть лунное затмение 8 ноября

| Фото: "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: "Старая башня" во ВКонтакте

Лунное затмение смогут наблюдать тюменцы 8 ноября. Как рассказали в группе тюменских любителей астрономии "Старая башня", жители региона увидят только окончание явления - как земная тень освобождает спутник Земли.

Лунное затмение происходит за две недели до или после солнечного. Оно начнется в 15 часов 16 минут по тюменскому времени, когда Луна будет еще под горизонтом. Явление смогут наблюдать жители восточных регионов.

Увидеть лунное затмение можно только при ясной погоде. Напомним, 25 октября наблюдать солнечное затмение тюменцам помешала погода.