В Тюменской области создадут единую музейную сеть

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашения о сотрудничестве для формирования музейной сети Тюменской области заключил региональный департамент культуры с 26 муниципалитетами. Срок действия документа составляет три года.

Как пояснили в департаменте культуры региона, в рамках сотрудничества будут интегрированы ресурсы музеев, их информационная поддержка, а также организационное и методическое обеспечение. Это поспособствует созданию единого культурного пространства региона.

Для эффективного функционирования музеев Тюменской области планируется организовать семинары, вебинары, образовательные курсы, стажировки. Специалисты Тюменского музейно-просветительского объединения поделится информацией о новациях, проведут консультации по сохранению историко-культурного наследия и пополнению музейных фондов.

"От муниципалитетов региона в рамках заключенного соглашения мы, в свою очередь, ожидаем предложений по корректировке стратегического плана развития отрасли, формированию кадрового резерва музеев и другие инициативы. Мы берем на себя контроль за исполнение данного документа", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.