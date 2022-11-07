Незаконную свалку ликвидировали под Тюменью

| Фото: департамент недропользования Тюменской области | Фото: департамент недропользования Тюменской области

Несанкционированная свалка отходов ликвидирована в районе 9 км Велижанского тракта в Тюмени. Административное дело было заведено в 2020 году, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Владельца земельного участка привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения законодательства.

В настоящее время правообладатель добровольно очистил свой участок от отходов производства.