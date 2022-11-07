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Незаконную свалку ликвидировали под Тюменью

Общество, 17:26 07 ноября 2022

департамент недропользования Тюменской области | Фото: департамент недропользования Тюменской области

Несанкционированная свалка отходов ликвидирована в районе 9 км Велижанского тракта в Тюмени. Административное дело было заведено в 2020 году, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Владельца земельного участка привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения законодательства.

В настоящее время правообладатель добровольно очистил свой участок от отходов производства.

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# свалка

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