Тюменская молодежь помогает пожилым жителям Краснодонского района по хозяйству

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Адресную помощь пожилым людям Краснодонского района оказывают активисты тюменского регионального отделения организации "Молодая Гвардия", сообщает информационного центра правительства региона.

Добровольцы помогают по хозяйству пенсионерам из Краснодона, Суходольска, Молодогвардейска и других населенных пунктов. В основном готовят придомовые участки к зиме.

"В социальный центр Краснодонского района обращается много одиноких пожилых людей за помощью по дому и участку. Где-то нужно спилить старое засохшее дерево, где-то починить обвалившийся столб. На каждом участке свои задачи", – рассказал руководитель второго волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов.