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"Тобольск настоящий: программа социально-инфраструктурного развития" получила Гран-при всероссийского конкурса

Общество, 14:57 08 ноября 2022

ООО «ЗапСибНефтехим»

Гран-при лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере Всероссийского конкурса "Создавая будущее" получила программа СИБУРа "Тобольск настоящий: программа социально-инфраструктурного развития". Жюри оценило вклад в комплексное развитие территорий и повышение качества жизни горожан, сообщают корпоративные коммуникации ООО "ЗапСибНефтехим".

СИБУР представил на конкурс масштабную программу развития одного из ключевых городов присутствия компании, включающую в себя три трека: развитие городской инфраструктуры в соответствии с запросами горожан, развитие основных сфер общественной жизни от культуры до спорта и экологии, а также программу поддержки местных предпринимателей. Инфраструктурный трек "Тобольск настоящий" реализуется СИБУРом в партнерстве с правительством Тюменской области и администрацией Тобольска.

Результатом реализации программы "Тобольск 2020" стало появление более 40 новых объектов инфраструктуры, туристических пешеходных маршрутов и общественных пространств, открытие пассажирского аэропорта. В рамках грантового конкурса социальных инициатив поддержано 100 проектов тоболяков по развитию культуры, науки и образования, спорта, охране окружающей среды, помощи социально незащищенным группам населения. Поддержку также получили 25 инициатив малого и среднего предпринимательства. За время реализации программы социально-инфраструктурного развития Тобольск вошел в десятку рейтинга Минстроя РФ "Индекс городской среды" в группе "Средние города", переместившись с 65 места.

"Фокус нашей программы – вовлечение в преобразования всех заинтересованных сторон, стимулирование местной инициативы и поддержка социальных лидеров. Достижение таких масштабных и устойчивых результатов возможно только совместными усилиями", - сказала начальник отдела по связям с органами государственной власти "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

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# СИБУР , Тобольск 2020

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