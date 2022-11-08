Частичная мобилизация не повлияла на экономические показатели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начавшаяся в конце сентября частичная мобилизация не отразилась на экономических показателях большинства крупных компаний страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в октябре Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Согласно результатам, около 60% компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре. Также от 80% до 90% опрошенных сообщили об отсутствии изменений в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании, времени доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов. Половина компаний уверена в том, что их экономические показатели не изменятся и в будущем.

Кроме того, опрошенные дали оптимистичный прогноз инвестиционной активности: 2,3% компаний ждут роста инвестиций, 6,5% — роста выручки, 10% — сокращения сроков доставки заказов, а 18% — выполнения заказов.

Отметим, что и в Тюменской области экономика работает стабильно и эффективно. Об этом сообщил губернатор Александр Моор по итогам заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций. Например, в августе этого года объём работы в строительстве вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, всё идет по графику.

"По итогам заседания поручил продолжить мониторинг ситуации во всех отраслях экономики. Это позволит при необходимости принимать оперативные управленческие решения для обеспечения экономической стабильности", — отметил глава.

Также в регионе будет сделана ставка на внутренние инвестиции: Александр Моор предложил тюменским предпринимателям, которые входят в Торгово-промышленную палату региона, реализовать по одному инвестпроекту в ближайшее время.

"Уверен, именно местный капитал поможет сохранить темпы развития экономики", — отметил губернатор.