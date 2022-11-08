Более 43,5 млн рублей господдержки получат 80 производителей зерновых культур Тюменской области

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Более 43,5 млн рублей господдержки получат 80 производителей зерновых культур Тюменской области. Размер субсидий, которые предоставляются из федерального и областного бюджетов, составляет от 30 тыс. рублей до 8,5 млн рублей. Отбор получателей завершился 28 октября, им возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, господдержка носит заявительный характер. Субсидированию подлежат реализованные зерновые культуры собственного производства - пшеница, рожь, кукуруза и ячмень. В числе затрат, которые таким образом компенсируются сельхозтоваропроизводителям – нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели, средства защиты растений, минеральные удобрения, запасные части и расходные материалы для техники и оборудования, которые до этого не возмещались.

Отметим, ранее стало известно о выделении дополнительной господдержки аграриям из 64 регионов России. В том числе 59,5 млн рублей смогут получить сельхозпредприятия Тюменской области из расчета 2 тыс. рублей на 1 тонну реализованных зерновых культур.

Оксана Корнеенкова