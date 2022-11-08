Картхолдеры и брелоки научат делать тюменцев в "Экодоме"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Картхолдеры и обложки для документов, брелоки, мочалки из джута смогут создать тюменцы в "Экодоме" с 9 по 11 ноября, сообщают организаторы.

9 ноября в 12 часов желающие смогут прийти на занятие по созданию картхолдеров и обложек для документов. В 14 часов тюменцы смогут изготовить планшеты для документов. Продолжительность обоих мастер-классов — 2 часа. Возрастное ограничение: 12+. Дети от шести лет могут прийти на часовой мастер-класс по созданию брелоков. На все занятия набираются группы из 10 человек.

10 ноября в 12 часов посетителей "Экодома" старше 12 лет ждет вязание мочалок из джута. Детей от шести лет приглашают на создание брелоков в 14 часов.

Изготовить картхолдеры и обложки для документов тюменцы от 12 лет также можно 11 ноября в 13 часов. Продолжительность — час.

Желающие побывать в мастерской ресайклинга от ТЭО и СИБУРа должны записаться через сообщество "Тюменское экологическое объединение" во ВКонтакте.