Тюменцы следят за уборкой снега в режиме реального времени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следить за перемещение снегоуборочной техники - подметальных машин, фронтальных погрузчиков, самосвалов, тракторов и другого транспорта - можно на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, комплексную уборку улично-дорожной сети города ведут 39 дорожных специализированных предприятий и организаций. В системе отражаются все задействованные в этом сезоне виды техники.

Благодаря данному сервису пользователь может видеть госномер спецмашины, название организации, которая отвечает за уборку определенного района, а также маршрут движения – трек. Информация на карте обновляется каждые 10 секунд.