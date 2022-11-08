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Тюменцы следят за уборкой снега в режиме реального времени

Общество, 16:06 08 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следить за перемещение снегоуборочной техники - подметальных машин, фронтальных погрузчиков, самосвалов, тракторов и другого транспорта - можно на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, комплексную уборку улично-дорожной сети города ведут 39 дорожных специализированных предприятий и организаций. В системе отражаются все задействованные в этом сезоне виды техники.

Благодаря данному сервису пользователь может видеть госномер спецмашины, название организации, которая отвечает за уборку определенного района, а также маршрут движения – трек. Информация на карте обновляется каждые 10 секунд.

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# уборка снега

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