Международный конкурс "Нарисуй "Елку Победы" ждет заявок от тюменцев

| Фото: victorymuseum.ru | Фото: victorymuseum.ru

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в Международном конкурсе "Нарисуй "Ёлку Победы". Рисунки должны быть посвящены празднованию Нового года, традиционным новогодним подаркам в годы Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. В работе должна быть изображена "Ёлка Победы". Рисунки должны передавать атмосферу и соответствовать эпохе.

Победителей определят в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, от 18 лет.

Все работы войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся картину и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря или отправить с поздравительным текстом друзьям и близким на электронную почту.

Победителей ждут приятные сюрпризы от партнеров конкурса: издательства АСТ, завода художественных красок "Невская Палитра", сети магазинов "Передвижник", Фонда Оксаны Федоровой и других.

Работы принимаются до 30 ноября.