Международный конкурс "Нарисуй "Елку Победы" ждет заявок от тюменцев
Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в Международном конкурсе "Нарисуй "Ёлку Победы". Рисунки должны быть посвящены празднованию Нового года, традиционным новогодним подаркам в годы Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.
Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. В работе должна быть изображена "Ёлка Победы". Рисунки должны передавать атмосферу и соответствовать эпохе.
Победителей определят в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, от 18 лет.
Все работы войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся картину и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря или отправить с поздравительным текстом друзьям и близким на электронную почту.
Победителей ждут приятные сюрпризы от партнеров конкурса: издательства АСТ, завода художественных красок "Невская Палитра", сети магазинов "Передвижник", Фонда Оксаны Федоровой и других.
Работы принимаются до 30 ноября.