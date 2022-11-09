30 детей из центра "Капельки дождя" познакомились с творчеством Маршака

| Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

30 ребят от 5 до 14 лет совершили путешествие в мир книг Самуила Яковлевича Маршака, посетив Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина Тюмени в осенние каникулы.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор автономной некоммерческой организацией дополнительного образования Детский социальный центр "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Ребята в нашем центре занимаются брейкингом. Но, помимо тренировок и мастер-классов, ещё и культурно развиваются", - отметила она.

Мероприятие, приуроченное к 135-летию детского поэта, прошло в рамках инклюзивных спортивно-танцевальных сборов "СПОРТтанцы", которые организует детский центр "Капельки дождя" на средства гранта губернатора Тюменской области.

Дети познакомились с интересными фактами из биографии Самуила Маршака и его творческим наследием. Читали и слушали произведения: "Из чего же сделаны наши мальчишки", "Усатый-полосатый", "Чего боялся Петя?", отгадывали загадки, участвовали в веселых играх, конкурсах и викторинах: "Из какого произведения предметы?", "Узнай лишнее животное из сказки" и "Угадай произведение по отрывку".

| Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

По словам главного библиотекаря Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина Людмилы Стафеевой, стихи, сказки, загадки Маршака входят в каждый дом, в каждую семью и вызывают массу положительных эмоций.

"Произведения этого автора являются добрыми друзьями детей. Он показал, что стихами можно рассказать занимательные и поучительные истории из жизни", - добавила она.

Ирина Шемякина