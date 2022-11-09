Первые резиденты индустриального парка "Богандинский" зайдут на промплощадки в начале 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые резиденты индустриального парка "Богандинский" зайдут на промплощадки в начале 2023 года. Первая очередь инженерной подготовки составляет более 25 га. На нем разместятся крупные обрабатывающие производства. Промышленный парк будет развиваться поэтапно, общая его полезная площадь – 180 га.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Александр Васильев, география действующих и потенциальных резидентов широкая.

"В каких-то кейсах – это расширение производственных мощностей либо запуск производства новой номенклатуры тюменскими предприятиями. Также есть компании, которые локализуют свое производство в Тюменской области", - пояснил Александр Васильев.

По его словам, по завершению первого этапа вертикальной планировки площадка будет представлять собой полностью подготовленные земельные участки – с электро-, газо- и водоснабжением. На них резиденты смогут сразу приступать к строительству.

"Планируем, что уже к началу 2025 года больше половины земельных участков на нем будут заполнены. И в тот же период предполагаем перейти к реализации второго этапа", - уточнил представитель "АИР".

Он также отметил, что индустриальный парк "Богандинский" является одной из ключевых точек роста экономики региона в горизонте планирования до 2030 года. Тем предприятиям, которые намерены построить собственные промышленные комплексы, Александр Васильев рекомендовал обращаться в Агентство инфраструктурного развития. Сейчас еще есть свободные участки. Резидентам индустриального парка предоставляются земельные участки на льготной основе, налоговые преференции.

Напомним, на площадке первого индустриального парка "Боровский" работают 12 компаний. Соотношение бюджетных инвестиций к частным составило 1 к 14. В 2021 г. резиденты этого индустриального парка заплатили более 100 млн рублей налогов.

Оксана Корнеенкова