Соотношение бюджетных инвестиций к частным в индустриальном парке "Боровский" под Тюменью составило 1:14

| Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Индустриальный парк "Боровский" входит в топ лучших парков страны. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который принял участие в работе выездного заседания комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Соотношения инвестиций бюджета к инвестициям частных компаний на сегодняшний день, по его словам, составляет один к четырнадцати. То есть, на одну тысячу бюджетных средств бизнес внес 14 тысяч частных инвестиций.

"Плюс за время работы мы через программы Промторга смогли вернуть больше половины вложений, которые мы сделали в этот парк в период подготовки инфраструктуры, - отметил он. – Кроме того, в прошлом году резидентами этого индустриального парка заплачено более ста миллионов рублей налогов".

Индустриальный парк "Боровский" был открыт 18 августа 2016 года. Сегодня все его площадки заполнены полностью – здесь работает 12 резидентов. Они занимаются переработкой дикоросов, производством мороженого и кондитерских изделий, производством нефтегазопромыслового оборудования и измерительного оборудования.

Резидентам индустриального парка предоставляются земельные участки на льготной основе, налоговые льготы.

Борис Олейник