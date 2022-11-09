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Чаще всего жители Тюменской области направляют маткапитал на улучшение жилищных условий

Общество, 14:26 09 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млн 803 тыс. рублей направил с начала 2022 года ПФР по Тюменской области по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 10 тыс. родителей распорядились средствами на эти цели, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще одно популярное направление – обучение детей. С начала 2022 года 3 тыс. родителей решили потратить маткапитал на образование, для этого Пенсионный фонд выделил семьям 159 тыс. рублей.

Кроме того, родители теперь могут использовать средства для оплаты частных детских садов и кружков, организованных индивидуальными предпринимателями. Или оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, осуществляющих присмотр и уход за детьми.

Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии на образовательную деятельность.

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# материнский капитал , управление ПФР

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