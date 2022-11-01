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Тюменские студенты-медики подведут итоги целины

Общество, 09:52 10 ноября 2022

www.tyumsmu.ru

Фестиваль "Планета "Целина" пройдет в Тюменском медицинском университете 27 ноября. Бойцы трех студенческих отрядов – "Медик", "Ювента" и "Грифон" - расскажут о своих достижениях на целине, в творчестве и спорте в 2022 году и получат заслуженные награды, сообщает пресс-служба вуза.

Итоги года представители медуниверситета ранее подвели на Всероссийском слете студенческих отрядов в Кемерове 6 ноября, в нем участвовали более 10 тыс. студентов со всей страны.

Представитель отряда "Ювента" Александр Любивой принял участие в спортивном фестивале студенческих отрядов в составе команды УФО, командир штаба студенческих отрядов Тюменского ГМУ Елизавета Короткова и боец отряда "Медик" Луиза Роор перенимали опыт студентов из других регионов и строили планы.

Одним из самых масштабных событий следующего года станет конкурс профессионального мастерства. Студенты намерены провести его в новом формате и расширить круг участников.

"Мы планируем провести такое мероприятие весной и, возможно, пригласим к участию всех студентов вуза, не только представителей студенческих отрядов. Они смогут получить новые знания, обучиться проведению манипуляций в манипуляционном центре. Нам понравилась идея, реализованная на всероссийском этапе конкурса профмастерства среди СМО, где участники демонстрировали навыки не на манекенах, а разыграли ситуацию, при которой медицинская помощь понадобилась человеку, это придало ситуации реалистичности", - рассказала Елизавета Короткова.

Реализовать эти и другие планы опытным бойцам помогут новички. В этом учебном году пополнить ряды студенческих отрядов Тюменского медицинского университета вызвались 80 первокурсников.

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# медики , студенты , ТюмГМУ

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