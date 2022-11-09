Выездной кабинет раннего выявления заболеваний работает в Вагайском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

17 патологий у женщин и одно хроническое заболевание у мужчины выявили фельдшеры выездного кабинета раннего выявления заболеваний областной больницы №9 в поселениях Вагайского района с августа по октябрь 2022 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

За этот период организовано 14 выездов мобильного ФАПа с участием медработника кабинета раннего выявления заболеваний. Фельдшер и врач-терапевт осмотрели 134 женщины и семь мужчин.

Всего с января по октябрь 2022 года мужской кабинет поликлиники областной больницы №9 посетили 4 тыс. 574 жителя района, женский – 5 тыс. 828. Специалисты выявили 106 патологических состояний у женщин и 83 - у мужчин.

Врачи напоминают, что посетить кабинет раннего выявления заболеваний следует, даже если ничего не беспокоит. Это дает возможность узнать о текущем состоянии организма, ранних стадиях онкологических и хронических заболеваний, а также, своевременно начать необходимое лечение.