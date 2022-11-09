Жителям Тюменской области напоминают об опасности выхода на неокрепший лед

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Об опасности выхода на лед напоминают жителям Тюменской области сотрудники МЧС и Центра ГИМС. Ледовый покров в большинстве районов региона еще не достиг достаточной прочности, говорит заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

"Судя по погоде лед на реках и водоемах еще не скоро станет крепким. Сегодня мы были с профилактическим рейдом на пруду Утином. Этот водный объект под особым вниманием каждую осень и весну, поскольку неподалеку от этого места находится школа. Сегодня мы как раз стали свидетелями того, как два подростка лет 13-14 бегали по льду. Увидев нас, они быстро ретировались. Один по щиколотку провалился в воду у берега", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Александр Зубарев.

Такая работа проводится во всех местах, где есть водоемы. Работа профилактическая, штрафы не применяются. Со взрослыми и детьми проводят беседы с предупреждением, вручением памяток.

Безопасная толщина льда для одного человека не менее семи сантиметров, для совершения переправы несколькими людьми — 15 см. Чтобы открыть автомобильные переправы, потребуется, чтобы толщина составляла не менее 30 см. И если где-то в северных районах лед схватился, то это не значит, что лед надежный и крепкий. Чтобы он схватился особенно на больших реках и озерах, необходимо, чтобы морозы стояли недели две, подчеркивает Александр Зубарев.

"Ни по толщине, ни по критериям прочности лед в подавляющем большинстве районов региона еще не достиг нормы. Он тонкий, молочно-мутного цвета, где-то серый. Поверхность покрыта снегом, и кажется, что ледовый покров толстый. В реальности, как показал наш сегодняшний выезд, он треснет под человеком весом 45-50 килограммов. Образовалась достаточно большая полынья", — добавил он.

Рыбакам рекомендуют не спешить начинать рыболовный сезон, особенно это касается юга Тюменской области, не ходить в одиночку, не выходить в алкогольном опьянении. Также запрещено выезжать на транспорте. Свидетелям того, как человек провалился под лед, в первую очередь нужно позвонить по номеру единого телефона служб спасения "112", либо по единому телефону пожарных и спасателей "101".

Отметим, с 21 ноября по 26 марта в Тюменской области в несколько этапов будет проходить операция "Безопасный лед". Участие в ней примут не только сотрудники МЧС, но и муниципалитеты, добровольцы, работники других экстренных служб.

Случаев провала под лед в Тюменской области в этом сезоне не зафиксировано.

Инна Пахомова