Тюменские студенты отправятся на форум молодежи коренных малочисленных народов в Салехард

| Фото: группа "Ямало-Ненецкий автономный округ" ВКонтакте | Фото: группа "Ямало-Ненецкий автономный округ" ВКонтакте

Студенты вузов Тюменской области примут участие в форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Российский Север". Он пройдет в Салехарде с 22 по 25 ноября.

Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил главный специалист департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Лымар.

"Вузы Тюменской области представят три человека. Это ненцы, сейчас двое учатся в Тюмени, один — в Тобольске", — рассказал он.

Всего ожидается участие 100 представителей 28 регионов России. В программе форума — тренинги и мероприятия на командообразование, моделируемые мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов. Работа по трекам включит молодежное предпринимательство, сохранение и популяризацию языкового наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, гостеприимство в Арктике и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов.

Новым треком в 2022 году станет площадка для лидеров "Российского Севера", на которой обсудят стратегии и практики устойчивого развития для молодежи. Экспертами площадки станут региональные молодые лидеры и активисты.

Форум "Российский Север" проходит с 2015 года в Москве и Подмосковье, Тюмени, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Салехарде. Организаторы — Федеральное агентство по делам молодежи и правительство ЯНАО.

Влада Нерадовская