  • 10 ноября 202210.11.2022четверг
  • USD61,0611
    EUR61,2445
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В проекте "Ковёркинг по-тюменски" приняли участие более 300 детей и подростков

Общество, 12:26 10 ноября 2022

vk.com/repriza72 | Фото: vk.com/repriza72

Более 300 детей и подростков стали участниками социального проекта "Ковёркинг по-тюменски". 11 мероприятий с участием 10 национальных любительских творческих коллективов из Тюмени и Тюменского района собрали 1 тыс. 200 зрителей с июля по ноябрь 2022 года.

Заключительный концерт проекта прошел в ТРЦ "Кристалл". Организатором выступила автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Реприза".

На площадке выступили образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири", студия татаро-башкирского танца "Аккош", детский инструментальный ансамбль ложкарей "Апипа", студия детского эстрадного вокала "Йолдызлык", фольклорный коллектив "Вак бэлэш".

Для посетителей торгового центра организовали мастер-класс по урало-сибирской росписи "Татарский орнамент" от студии декоративно-прикладного творчества "Хазина".

﻿

"Ковёркинг по-тюменски" стал неким связующим звеном между поколениями. Очень порадовало большое количество детских народных коллективов, воспитанники которых по-настоящему увлечены народным творчеством", - комментирует автор проекта Павел Притупа.

Добавим, "Ковёркинг по-тюменски" реализован при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# любительские коллективы , национальный проект Культура , Павел Притупа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 10.11.2022Более 3 тыс. 500 посещений зарегистрировано в новом ФАПе в Ярковском районе с февраля
12:26 10.11.2022В проекте "Ковёркинг по-тюменски" приняли участие более 300 детей и подростков
12:15 10.11.2022Интраназальной вакциной против коронавируса привились 2 тыс. 489 тюменцев
11:53 10.11.2022Тюменские студенты-медики представят инновационные хирургические костюмы инвесторам