В проекте "Ковёркинг по-тюменски" приняли участие более 300 детей и подростков

| Фото: vk.com/repriza72 | Фото: vk.com/repriza72

Более 300 детей и подростков стали участниками социального проекта "Ковёркинг по-тюменски". 11 мероприятий с участием 10 национальных любительских творческих коллективов из Тюмени и Тюменского района собрали 1 тыс. 200 зрителей с июля по ноябрь 2022 года.

Заключительный концерт проекта прошел в ТРЦ "Кристалл". Организатором выступила автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Реприза".

На площадке выступили образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири", студия татаро-башкирского танца "Аккош", детский инструментальный ансамбль ложкарей "Апипа", студия детского эстрадного вокала "Йолдызлык", фольклорный коллектив "Вак бэлэш".

Для посетителей торгового центра организовали мастер-класс по урало-сибирской росписи "Татарский орнамент" от студии декоративно-прикладного творчества "Хазина".

"Ковёркинг по-тюменски" стал неким связующим звеном между поколениями. Очень порадовало большое количество детских народных коллективов, воспитанники которых по-настоящему увлечены народным творчеством", - комментирует автор проекта Павел Притупа.

Добавим, "Ковёркинг по-тюменски" реализован при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева